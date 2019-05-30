بعد زيارته للمغرب والأردن.. كوشنر يصل إلى إسرائيل ولقاء مرتقب بينه وناتنياهو

بعد زيارته للمغرب، والأردن في جولة مكوكية لعرض “صفقة القرن”، وصل مستشار الرئيس الأمريكي، وصهره “جاريد كوشنير” إلى إسرائيل، اليوم الخميس، في محطة جديدة من جولة شرق أوسطية، بحسب متحدثة باسم السفارة الأمريكية في القدس، ويتوقع أن تركز على خطة السلام الأمريكية للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، المتوقع الإعلان عنها، الشهر المقبل.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أنه من المتوقع أن يلتقي كوشنير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، لكن لم يتم كشف تفاصيل جدول أعمال الزيارة.

ويرافق “كوشنير” في جولته الشرق أوسطية مبعوث “ترامب” إلى الشرق الأوسط “جيسون غرينبلات”، والممثل الأمريكي الخاص بإيران براين هوك، الذي يوصف بأنه المهندس الرئيسي لـ”صفقة القرن”، المزمع كشفها.

وفي الوقت الذي تأخر الإعلان عن “صفقة القرن” بسبب الانتخابات الإسرائيلية، في أبريل الماضي، تواجه الخطة مزيدا من الإرجاء بسبب التطورات على الساحة السياسية الإسرائيلية، بعدما قرر الكنيست، أمس الأربعاء، حل نفسه بعد أقل من شهرين من انتخابه.