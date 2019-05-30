رسمياً..نبيل لزهر يحط الرحال بالدوري القطري

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انضم الدولي المغربي نبيل لزهر، اللاعب السابق في صفوف ليغانيس، اليوم الخميس، رسمياً لصفوف نادي الأهلي القطري، بعقد لسنتين، حسب ما أعلن عنه المسؤولون عبر الحساب الرسمي للفريق على “التويتر”.
وحسب المصدر ذاته، فإن لزهر أنهى جميع الترتيبات للحاقه بالأهلي القطري، في أولى التجارب الخليجية التي سيخوضها الدولي المغربي في مشواره الذي انطلق من فرنسا، ليعرج بعدها على الدوري الإنجليزي والإسباني، وأيضاً اليوناني.
نادي ليغانيس الإسباني كان قد أعلن، يوم الإثنين الماضي، رسميا فك ارتباطه مع لاعبه المغربي المخضرم، نبيل الزهر، بعد موسمين ونصف الموسم من حمل اللاعب لألوان النادي، في منافسات الدوري الإسباني “الليغا”.
وأكد النادي الإسباني، عبر موقعه الرسمي على الانترنيت، انتهاء مغامرة الزهر مع الفريق، بعد أن توصلا لاتفاق بفسخ العقد الذي يربط بينهما، والذي كان سينتهي في 30 يونيو من عام 2020.
وذكر ليغانيس في بيان: “النادي يشكر نبيل الزهر على مهنيته خلال الفترة التي دافع خلالها عن قميص ليغانيس، في الوقت الذي يتمنى فيه له أفضل حظ سواء على المستوى الشخصي، أو المهني”.
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