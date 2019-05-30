مايكروسوفت تعلن عن نظام تشغيل جديد لأجهزتها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت شركة "مايكروسوفت"ضمن فعاليات المعرض التجاري كمبيوتكس في تايوان للحديث عن الحاجة إلى ما تسميه "النظام التشغيلي العصري" (موديرن أو إس)، وبدلاً من الكشف عن منتجات جديدة، فقد ألمحت الشركة إلى ما تريده في هذا النظام التشغيلي الحديث، والذي لا يبدو أنه متعلق بنظام ويندوز 10.

ووفقًا نائب رئيس قسم مبيعات الأجهزة والمستهلكين في مايكروسوفت، لنيك باركر، فإن النظام التشغيلي العصري الجديد يأتي مع تحديثات سلسة، وأداء مستمر، مما يُلمح إلى أن الشركة تريد تطوير علامة تجارية جديدة لنظام تشغيلي متعدد المنصات.

ومن المثير للاهتمام أن مدونة مايكروسوفت حول المعرض التجاري كمبيوتكس لا تُشير إلى نظام ويندوز، وأن الحديث حول النظام التشغيلي العصري لا يتعلق بنظام التشغيل ويندوز 10، مما يضفي المزيد من المصداقية على التكهنات بأنها تعمل على تطوير نظام تشغيلي آمن للغاية.

وبعد الحديث عن الأجهزة الجديدة من شركات "أيسر"، و"أسوس"، و"دل"، و"إتش بي"، و"لينوفو"، فقد قال باركر إن "هناك حاجة إلى وجود نظام تشغيلي عصري لأجهزة الحواسيب الحديثة والأجهزة المبتكرة التي سيستمر النظام الإيكولوجي في طرحها وتسويقها".

ومن المفترض أن يوفر النظام التشغيلي العصري مجموعة من العوامل التي يتوقعها العملاء من أجهزتهم، بما في ذلك التحديثات السلسة، والتي تجري في الخلفية بشكل غير مرئي، إلى جانب تجربة التحديث الموثوقة والفورية دون إجبار الناس على التوقف عن استخدام أجهزة الحاسب.

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كما يجب أن يكون النظام التشغيلي العصري آمنًا بشكل افتراضي، مع منعه للهجمات عن طريق الفصل بين الحوسبة والتطبيقات والنظام التشغيلي.

وبحسب مايكروسوفت، فإن النظام ينبغي أن يكون مرنًا بما يكفي لدمجه في أنواع مختلفة من الأجهزة، وأن يكون متصلًا باستمرار بشبكات اتصالات(Lite 5G) ، مع استخدامه للذكاء الاصطناعي من أجل المساعدة في جعل التطبيقات أكثر كفاءة.

كما يجب أن يدعم أنواعًا مختلفة من المدخلات، بما في ذلك القلم والصوت واللمس والقدرة على استخدام العين للتحكم بالتطبيقات أو الكتابة، مما يؤجج التكهنات بأن النظام التشغيلي الجديد سيتم تطويره مع الأخذ بعين الاعتبار المنتجات المحمولة.

يُذكر أن التقارير الصادرة في شهر مارس أشارت إلى أن مايكروسوفت تطور نظام تشغيلي جديد يشبه "كروم أو إس" من جوجل باسم "ويندوز لايت"، لكن من الصعب في المرحلة الحالية معرفة ما إذا كان النظام التشغيلي العصري هو نظام "ويندوز لايت".