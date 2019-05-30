واضاف عباس، ان "تجاهل عبد المهدي للاسماء المطروحة وابقاء الوزارات تعمل بالوكالة سيجعل الكتل السياسية المعنية بالوزارات المتبقية تركض اليه وتقبل يده للقبول باسماء المرشحين وعرضهم للتصويت باقرب جلسة".
وكان النائب عن تحالف البناء قصي عباس الشبكي اكد، الثلاثاء 30 نيسان 2019، ان السير الذاتية للمرشحين موجودة كاملة على طاولة رئيس الوزراء بانتظار اختيار من يراه مناسبا وارساله للبرلمان للتصويت عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب يدعو عبد المهدي لحجز الكتل في 'زاوية ضيقة' وترك الوزارات الشاغرة تدار بالوكالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.