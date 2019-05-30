ترامب: جاهزون للتفاوض مع إيران إذا أرادت

وقال ترامب في حديت متلفز، اليوم الخميس: "أريد التفاهم مع روسيا والصين والجميع وإيران"، مضيفا: "إيران لو أرادت التحدث فأنا جاهز".

في سياق آخر، وجه 76 جنرالا أمريكيا متقاعدا، ودبلوماسيون، تحذيرا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بألا يقدم على إشعال حرب مع إيران.



ذكر ذلك موقع "كومون دريمز" الأمريكي، في تقرير تحدث فيه العسكريون والدبلوماسيون الأمريكيون، عن إمكانية خروج الأمور عن السيطرة بصورة سريعة، يمكن أن تقود إلى حرب مدمرة مع إيران.