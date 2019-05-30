الرئيس النمساوي يعين أول مستشارة في تاريخ البلاد

عين الرئيس النمساوي، ألكسندر فاندير بلين، الخميس، بريجيت بيرلاين، رئيسة المحكمة الدستورية، مستشارة مؤقتة، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد.

وأعلن فاندير بلين، من مقر إقامته في قصر هوفبورج بوسط فيينا، تعيين بيرلاين مستشارة مؤقتة خلفا لسبستيان كورتس الذي سحب البرلمان الثقة منه يوم الإثنين الماضي.

وقال الرئيس النمساوي: "وجدنا في بيرلاين الشخص القادر على التعامل بكفاءة مع الدستور وقيادة البلاد داخليا وخارجيا.. كلفت رئيسة المحكمة الدستورية بتشكيل حكومة جديدة".

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ومن المقرر أن تشكل بيرلاين حكومة كفاءات، تقود البلاد خلال الانتخابات التشريعية المبكرة، والمرجح إجراؤها منتصف سبتمبر/أيلول المقبل، وحتى تشكيل الحكومة الجديدة بعدها.

والإثنين الماضي، وافق البرلمان النمساوي على سحب الثقة من المستشار سبستيان كورتس "٣٢ عاما"، رئيس حزب الشعب "يمين وسط"، بعد أيام من تفجير فضيحة فساد طالت نائبه، كريستيان شتراخه، رئيس حزب الحرية السابق "يمين متطرف" وأدت لانهيار الائتلاف الحاكم المكون من الحزبين.

وجاء عزل كورتس في سابقة تحدث لأول مرة منذ ١٩٤٥، بعد أيام من إعلانه انهيار الائتلاف الحاكم مع حزب الحرية، وإجراء انتخابات مبكرة يحدد البرلمان موعدها النهائي خلال أيام، فضلا عن تشكيله حكومة أقلية بقيادته لقيادة البلاد حتى الانتخابات.

وفي وقت سابق من مايو/أيار، نشرت مجلة دير شبيجل وصحيفة زود دويتشه تسايتونج الألمانيتين مقطع فيديو يفضح علاقات فساد وتربح وسوء استغلال نفوذ يتورط فيها شتراخه مع ملياردير روسي، ما أدخل البلاد في أزمة عنيفة.