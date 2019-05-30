"العين الإخبارية" ترصد كساد سوق اللحوم في سبها جنوب ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - المواطنون الليبيون يشترون كميات محدودة من اللحوم، بسبب ارتفاع الأسعار وضعف الرواتب. تجار اللحوم في جنوب ليبيا يعانون من ارتفاع تكاليف التخزين والكهرباء وانخفاض الطلب على اللحوم. ارتفاع أسعار اللحوم يؤثر على القدرة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود.

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