ليبرمان يرد على هجوم نتنياهو: أنا مستوطن

رفض زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان اتهامات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو له بأنه "يساري"، مشددا على أنه "مستوطن".

ويقيم ليبرمان في مستوطنة "نيكوديم" المقامة على أراضي بيت لحم في جنوبي الضفة الغربية.

وكان نتنياهو قال بعد تصويت الكنيست على حل نفسه، مساء الأربعاء، إن ليبرمان "جزء من اليسار" بعد اتهامه له بإفشال محاولته إقامة حكومة يمينية جديدة.

وقال ليبرمان، خلال مؤتمر صحفي بتل أبيب، الخميس، "عندما يدعو رجل من قيساريا رجلاً من نيكوديم بأنه يساري، فإنني أود أن أذكّر رئيس الوزراء بأنه هو الذي صوت لفك الارتباط عن غزة، واعتذر للديكتاتور أردوغان ورفض عقوبة الإعدام وإخلاء خان الأحمر. ورد على 700 صاروخ بتحويل 30 مليون دولار إلى حماس".

ويقع في مدينة قيساريا القريبة من تل أبيب المنزل الشخصي لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

وذهب ليبرمان إلى ما هو أبعد من ذلك بأن اتهم نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير، بأنه "بحاجة إلى طبيب نفسي" بعد انتقاداته له في الأيام القليلة الماضية.

وكان نتنياهو بحاجة إلى المقاعد الخمس لحزب "إسرائيل بيتنا" من أجل تشكيل حكومته، إلا أن ليبرمان اشترط ذلك بالموافقة على قانون التجنيد الذي يلزم المتدينين اليهود بالخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي.

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وحال ذلك دون تمكن نتنياهو من تشكيل حكومة جديدة، وقرر الكنيست الإسرائيلي حل نفسه والتوجه إلى انتخابات في السابع عشر من سبتمبر/أيلول المقبل.

ووجه نتنياهو انتقادات حادة إلى ليبرمان متهما إياه بأنه يساري "يأخذ الأصوات من اليمين ولا يمنحها لحكومة يمين".

ولكن ليبرمان جدد التأكيد على تمسكه بحكومة يمين، مشيرا إلى أن حزبه لن يوصي برئيس تحالف "أزرق أبيض" الوسطي بيني جانتس لرئاسة الحكومة المقبلة.

وامتنع أيضا عن إعطاء تأييد علني لنتنياهو وقال: "إن الليكود ينتهج أسلوب عبادة شخصية بنيامين نتنياهو".





وتوقع ليبرمان حصول حزبه على 17-18 مقعدا في الكنيست المقبل، وقال: "نحن سنحدد من سيكون رئيس الوزراء المقبل".

ويأمل ليبرمان أن يحظى موقفه بوجوب تجنيد المتدينين بدعم من العلمانيين اليمينيين الإسرائيليين الذين تتفرق أصواتهم بين العديد من الأحزاب الصغيرة.

وقال ليبرمان: "أريد حكومة يمين علمانية، وليس حكومة الشريعة اليهودية".

لكن نتنياهو قال عنه: "لم يكن ليبرمان يعتزم التوصل إلى اتفاق، بل كان يعتزم الإطاحة بالحكومة إنه يفعل ذلك من أجل الحصول على عدد قليل آخر من الأصوات، وفي غضون 8 أشهر جرنا مرتين إلى الانتخابات بسبب نزواته الشخصية والرغبة في الحصول على عدد آخر من المقاعد. وليبرمان هو جزء من اليسار، أنت تمنحه أصواتاً من اليمين وهو يسقط حكومة اليمين. من سيصدقه مرة أخرى؟ لن يصدقه أحد بعد الآن؟".