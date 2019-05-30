الان تتابع ترامب: إيران باتت دولة ضعيفة وترغب في التوصل لاتفاق معنا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران باتت دولة ضعيفة، وأنها ترغب في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.
وأضاف في تصريحات اليوم الخميس، إنه على استعداد للحوار مع طهران إذا أبدت رغبة حقيقية في ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: إيران باتت دولة ضعيفة وترغب في التوصل لاتفاق معنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.