ترامب: إيران باتت دولة ضعيفة وترغب في التوصل لاتفاق معنا

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران باتت دولة ضعيفة، وأنها ترغب في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.

وأضاف في تصريحات اليوم الخميس، إنه على استعداد للحوار مع طهران إذا أبدت رغبة حقيقية في ذلك.