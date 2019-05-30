شكرا لقرائتكم ترمب: إيران باتت دولة ضعيفة وتسعى لعقد صفقة معنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، إن إيران باتت دولة ضعيفة، مضيفاً أنها "تسعى لعقد صفقة معنا". وشدد الرئيس الأميركي على أنه "إذا أرادت إيران الحوار معنا فأنا مستعد".

وكان المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي قال، الأربعاء، إن إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة حول برامجها النووية والصاروخية. جاء ذلك بعد تلميح الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إلى أن إجراء محادثات مع واشنطن قد يكون ممكناً في حالة رفع العقوبات.

ونقل موقع خامنئي الإلكتروني عن المرشد الأعلى قوله "قلنا من قبل إننا لن نتفاوض مع أميركا، لأن المفاوضات لا فائدة منها وتنطوي على ضرر".

وعلى الرغم من نفي الخارجية الإيرانية في وقت سابق وجود أي محادثات مباشرة وغير مباشرة مع الولايات المتحدة، فإن التحركات الأخيرة توحي بالعكس من ذلك، وتدل على أن هناك تهيئة للظروف لعقد حوار إيراني - أميركي لا يزال يتعرقل بسبب عدم وجود انسجام في الموقف الإيراني، وانقسامات داخل أجنحته حول المفاوضات.