شكرا لقرائتكم ليبيا..الجيش يتقدم نحو طرابلس على جميع المحاور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تقدمت قوات الجيش الليبي، خلال الساعات الأخيرة، في محاور عين زارة ووادي الربيع وطريق المطار جنوبي العاصمة طرابلس، على بعد بضعة كيلومترات من مركز المدينة، بعد قتال عنيف مع الميليشيات المسلحة المدعومة من حكومة الوفاق.
وتشهد مختلف محاور وجبهات القتال في ضواحي العاصمة طرابلس، اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوات الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع.
وقال مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي خليفة العبيدي، في تصريح للعربية.نت، إن الوحدات العسكرية حققت تقدمات جيدة وانتصارات مهمة، وأصبحت لا تبعد كثيرا عن قلب المدينة، مشيرا إلى أن الجيش يتحرك وفقا لخطة عسكرية مدروسة، تراعي بالدرجة الأولى حياة المدنيين وتحرص على حمايتهم، مضيفا أن العمليات العسكرية ستستمر حتى تحقيق أهدافها وتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة المدعومة من الجماعات الإرهابية ومن الضباط الأتراك.
وكان الجيش قد تقدم في وقت سابق، في محور طريق مطار طرابلس الدولي وسيطر على معسكر النقلية، أين كبّد الميليشيات المسلّحة العديد من الخسائر ما أجبرهم على الفرار وترك مواقعهم.
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