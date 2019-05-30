شيماء مجدي
شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فور وصوله إلى مطار جدة بالسعودية، بقايا بعض الأسلحة والصواريخ الحوثية التى اعترضتها قوات الدفاع الجوى السعودي، كانت تستهدف مكة المكرمة، وبعض مناطق المملكة.
كما استمع "السيسي"، إلى شرح مفصل من العقيد تركى المالكى، المتحدث باسم قوات التحالف العربى، عن الاعتداءات الحوثية بدعم إيرانى، على الأراضي السعودية.
ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السعودية للمشاركة في القمتين العربية والإسلامية، حيث توجه صباح اليوم الخميس إلى المملكة للمشاركة في كلٍ من "القمة العربية الطارئة، والقمة العادية لمنظمة...
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يشاهد بقايا صواريخ حوثية - إيرانية استهدفت السعودية.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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