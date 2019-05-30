أكد المكتب الإعلامي لرئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ أن "الوزير السابق لم يزر ​العدلية​ للادلاء بافادته حول القضية المعروفة فيديو تعرض فيه للرئيس الراحل ​رفيق الحريري​ بعكس ما ذُكر في بعض ​وسائل الاعلام​"، مشيراً إلى أن "وهاب يعتبر أن المثول أمام ​القضاء​ هو أمر طبيعي في أية قضية، ويؤكّد دائماً إحترامه للقضاء وهو يضع نفسه بتصرفه، خاصة مع وجود المدعي العام التمييزي الجديد بالوكالة القاضي عماد قبلان".

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كانت هذه تفاصيل خبر المكتب الإعلامي لوهاب: نحن نحترم القضاء والمثول أمامه أمر طبيعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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