ابو كسم: الإعلام أصبح بكل أوجهه محركا لزماننا ومصدرا للمعارف

اشار مدير ​المركز الكاثوليكي للإعلام​ الخوري ​عبده أبو كسم​ في كلمة له خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن رسالة ​البابا​ فرنسيس لليوم العالميّ لوسائل الإعلام الى ان "​البابا فرنسيس​ يتكلّم في رسالته الخاصة بيوم الإعلام العالمي الثالث والخمسين: عن أهميّة الإعلام الّذي أصبح، وعيشنا اليومي، توأمان متلازمان".

وراى ابو كسم أن "الإعلام أصبح بكل أوجهه محركاً لزماننا ومصدراً للمعارف والعلاقات، وهذه نعمة كبرى يجب الإفادة منها، ولكن للأسف يبدو واضحاً أن هناك، في بعض الأحيان، صراع بين البحث عن الحقيقة وبين التضليل المتعمّد من قبل وسائل الإعلام وشبكات التواصل للوقائع وللعلاقات الشخصيّة المتبادلة"، مشيرا إلى ان "البابا ينوّه بالقدرة الإيجابيّة الّتي لدى شبكات الإنترنت في حياة المجتمعات، ويحث على التفكير جديّاً في بناء هيكليّة تنظّم وتضبط عمليّة التفاعل معها، إذ أنّها تجسّد صورة الجماعة البشريّة الّتي يجب أن تعمل كشبكة متضامنة مبنيّة على الإصغاء المتبادل والحوار القائم على الإستعمال المسؤول للغة الّتي تحكمها".