بطيش التقى السفير البلغاري وبحث معه في العلاقات التجارية الثنائية

عرض وزير الاقتصاد والتجارة ​منصور بطيش​ مع سفير بلغاريا في ​لبنان​ بويان بيليف العلاقات التجارية الثنائية وسبل تطوير التبادل التجاري بين لبنان وبلغاريا بما يعود ب​الفائدة​ على البلدين. وتطرق البحث الى الاجراءات التي اتخذها ​مجلس الوزراء​ بهدف حماية الانتاج الوطني وتشجيع ​الصناعة​ اللبنانية.

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