النشرة: اشكال فردي تطور إلى اطلاق نار بمنطقة البركسات بمخيم عين الحلوة

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا عن "​اطلاق نار​ في منطقة "البركسات" في ​مخيم عين الحلوة​، على خلفية ​اشكال فردي​، عمل عناصر الامن الوطني الفلسطيني على تطويقه".

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