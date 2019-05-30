لفت ​السفير اللبناني​ في تونس بسام عبد القادر النعماني في حديث تلفزيوني إلى أنه "لا يمكن أن ننتظر من العدو ال​اسرائيل​ي ان ينسحب بطريقة سهلة من ​مزارع شبعا​ ولن ينحسب إلا عن طريقة ​المقاومة​ او عبر تبليغ ​الامم المتحدة​ لاسرائيل بأن مزارع شبعا أراض لبنانية وإبلاغها عن حدودها"، معبتراً أن "أسهل مسار هو الاتفاق على الحدود البحرية علما ان العدو الاسرائيلي ليتخلى بسهولة عن الخطأ الذي ارتكبناه نحن".

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كانت هذه تفاصيل خبر سفير لبنان بتونس: لا يمكن أن ننتظر من اسرائيل الانسحاب بسهولة من مزارع شبعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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