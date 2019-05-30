حزب البعث: صفقة القرن ستشهد تعثرا كبيرا بعد قرار حل الكنيست الإسرائيلي

اعتبر مكتب الإعلام القطري لحزب البعث العربي الإشتراكي في لبنان أن "قرار حل الكنيست الإسرائيلي بعد فشل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بتشكيل حكومة ائتلاف وبقائه في سدة الحكم سيترك اثاراً سلبية على الداخل الاسرائيلي"، مؤكداً أن "صفقة القرن ستشهد تعثراً كبيراً واعادة لخلط الاوراق من جديد ليس على الساحة الاسرائيلية فحسب انما على مجمل الساحات لا سيما ساحات الانظمه العربيه المؤيدة لها".
وفي بيان له، اعتبر المكتب "انها الفرصة السانحة لمحور المقاومة لالتقاط الكره واعادة تنظيم صفوفه للوقوف سداً منيعاً بوجه كل المخططات الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية ولمواجهة التطبيع الإقتصادي والدبلوماسي مع العدو الإسرائيلي".
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