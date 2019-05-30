وزارة العمل تدرج اسماء منتهكي حقوق العاملات في الخدمة المنزلية على لائحة الحظر

لفتت ​وزارة العمل​ إلى أنه "في اطار مكافحة انتهاك حقوق العاملات في الخدمة المنزلية والتعرض لهن، وبناء على التحقيقات التي نجريها في كل حالة تردنا وعلى المسار القضائي لبعض ال​حالات​، تم بقرار من وزير العمل كميل ابو سليمان منذ شباط 2019 ادراج اسماء المُستَخدِمين الذين اظهرت التحقيقات انتهاكهم لحقوق العاملات في الخدمة المنزلية على لائحة الحظر في وزارة العمل، يمنعون بموجبها هم وافراد عائلاتهم القاطنين معهم من استقدام عاملات في الخدمة المنزلية والاسماء التي ادرجت على اللائحة خلال الأشهر الـ3 الأخيرة هي: محمد غ.، محمود م.، شام م.، رنا ع.، رلى ج.، جودات ج. و رابحة ج.".

وفي بيان لها، أعربت الوزارة عن قلقها من "حالات ​الانتحار​ ومحاولات الانتحار لدى العاملات الاجنبيات"، مشيرة الى "أنها تتابع كل حالة على حدى حيث تجري تحقيقاتها وتواكب التحقيقات القضائية خطوة بخطوة، كما تتخذ الاجراءات اللازمة وتتواصل مع الكفيل ومكاتب الاستقدام وشركات ​التأمين​ وقد شكل وزير العمل لجنة لتحديد الدوافع والاسباب للانتحار ومحاولات الانتحار وسُبل الحد منها".

وأوضحت أنه "من ضمن الاجراءات التي يتم النظر بها، شدد ابو سليمان على ان تكون تغطية الامراض النفسية مشمولة من ضمن التقديمات التي تقدمها بوالص التأمين التي تجرى للعاملات"، لافتةً إلى أن "الوزير، وإذ يدعو المستخدِمين الى التعاطي بكل انسانية مع العاملات بالخدمة المنزلية، يؤكد التشدد في تطبيق القوانين واحترام ​حقوق الانسان​ محذرا من ان وزارة العمل لن تتهاون مع من يخالفها ويسيء التعامل مع العاملات في الخدمة المنزلية، فهي لن تكتفي بادراج اسمه على لائحة الحظر بل ستقاضيه امام ​القضاء​".