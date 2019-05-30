الخارجية أكدت موقفها بعدم جواز حرق أي علم لأي دولة: حريصون على علاقاتنا مع الدول

أكدت ​وزارة الخارجية والمغتربين​ موقفها الثابت بعدم جواز حرق أي علم لأي دولة لا سيما الصديقة منها، والتي ل​لبنان​ علاقات دبلوماسية ومصالح اقتصادية معها، وذلك حرصاً على حسن العلاقات واحترام الدول وحفاظاً على مصالح لبنان واللبنانيين وهي تستنكر وتشجب هذه الأفعال التي تضرّ بلبنان وشعبه وتحديداً ما حصل مؤخراً من حرق للعلم التركي وتعدّ على احد الدبلوماسيين.

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