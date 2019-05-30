ترامب: ايران باتت دولة ضعيفة وتسعى لعقد صفقة معنا

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أن "​إيران​ باتت دولة ضعيفة وتسعى لعقد صفقة معنا"، مؤكداً أنه "إذا أرادت إيران الحوار معنا فأنا مستعد".

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