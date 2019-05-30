وزير الثقافة الایراني: يوم القدس العالمي هو يوم الدفاع عن سيادة الشعب الفلسطيني

اكد ​وزير الثقافة​ والارشاد الاسلامي في ​ايران​ عباس صالحي، ان "يوم ​القدس​، هو يوم الدفاع عن سيادة الشعب ال​فلسطين​ي"، مشيراً إلى أنه "مرّ 40 عاما على "كمب ديفيد" حتى "​صفقة القرن​"؛ الامبركيون بدءا من "كارتر" وصولا الى "​ترامب​"، اشعلوا نيران الحرب والعنف في المنطقة".

ولفت إلى أن "السلام المستدام يكمن في عودة الديمقراطية الى فلسطين، وان يُمنح المواطنون واللاجئون حق تاسيس ​الدولة الفلسطينية​؛ يوم القدس هو يوم الدفاع عن حق السيادة للشعب الفلسطيني".