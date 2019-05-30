اكد وزير الثقافة والارشاد الاسلامي في ايران عباس صالحي، ان "يوم القدس، هو يوم الدفاع عن سيادة الشعب الفلسطيني"، مشيراً إلى أنه "مرّ 40 عاما على "كمب ديفيد" حتى "صفقة القرن"؛ الامبركيون بدءا من "كارتر" وصولا الى "ترامب"، اشعلوا نيران الحرب والعنف في المنطقة".
ولفت إلى أن "السلام المستدام يكمن في عودة الديمقراطية الى فلسطين، وان يُمنح المواطنون واللاجئون حق تاسيس الدولة الفلسطينية؛ يوم القدس هو يوم الدفاع عن حق السيادة للشعب الفلسطيني".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الثقافة الایراني: يوم القدس العالمي هو يوم الدفاع عن سيادة الشعب الفلسطيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.