أردوغان: تركيا تحافظ على التزاماتها بعضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "تركيا تحافظ على التزاماتها بـ"عضوية كاملة" في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن الاتحاد لم يف بوعوده".
وانتقد الاتحاد الأوروبي السلطات التركية على مجموعة من القضايا تتعلق بحقوق الإنسان والسياسة والقضاء والاقتصاد، معتبرا أن "أنقرة لم تلتزم بتوصياته".
وأشار الاتحاد الأوروبي في تقريره السنوي لتقييم جهود تركيا للانضمام إلى الاتحاد، الى أن "الحكومة التركية تضيق حرية التعبير واتخذت إجراءات سياسية أدت إلى "تأثير سلبي" على عمل الأسواق".
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