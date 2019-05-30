أردوغان: تركيا تحافظ على التزاماتها بعضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي

أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أن "​تركيا​ تحافظ على التزاماتها بـ"عضوية كاملة" في ​الاتحاد الأوروبي​، على الرغم من أن الاتحاد لم يف بوعوده".

وانتقد الاتحاد الأوروبي ​السلطات التركية​ على مجموعة من القضايا تتعلق بحقوق الإنسان و​السياسة​ و​القضاء​ و​الاقتصاد​، معتبرا أن "​أنقرة​ لم تلتزم بتوصياته".

وأشار الاتحاد الأوروبي في تقريره السنوي لتقييم جهود تركيا للانضمام إلى الاتحاد، الى أن "​الحكومة التركية​ تضيق ​حرية التعبير​ واتخذت إجراءات سياسية أدت إلى "تأثير سلبي" على عمل الأسواق".