شكرا لقرائتكم خبر عن "معايير توزيع الأطباء الشرعيين" فى طلب مناقشة عامة بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عصام الصافى بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة فى توزيع الأطباء الشرعيين على مستوى الجمهورية، وهل هناك آلية متبعة فى هذا الصدد، متسائلا: ما هى المعايير التى يتم بناء عليها توزيع الأطباء فى مختلف المحافظات.

وأشار عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، أن المحافظة يوجد بها طبيبين فقط تخصص طب شرعى مما يشكل صعوبة فى تلقى الخدمات المطلوبة وهناك بعض العقبات التى تواجه المواطنين فى الحصول على الخدمة المطلوبة وينتج عن هذا الأمر تأخر استخراج التراخيص وما اشبه من إجراءات.

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وطالب عضو مجلس النواب بالبحيرة، أن يتم زيادة عدد الاطباء بالمحافظة لأربعة على الأقل قائلا: العدد غير كاف وهناك معاناة للمواطنين فى الحصول على الخدمة المطلوبة، مقترحا توزيع الاطباء وفقا لطبيعة كل محافظة واحتياجاتها.