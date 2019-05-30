شكرا لقرائتكم خبر عن التموين والبترول يقتنصان 44%.. 6 معلومات عن الدعم السلعى بالموازنة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت تقديرات إجمالى الدعم السلعى ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة 2019/ 2020 نحو 149 مليارا و28 مليون جنيه، بنسبة 45% من إجمالى مُخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية.

وبحسب مشروع الموازنة العامة الذى أعدته حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، ويناقشه مجلس النواب فى الوقت الحالى تمهيدا لإقراره خلال الشهر المقبل وبدء سريان الموازنة مطلع يوليو، فإن الدعم والمنح الموجهة للدعم السلعى تنقسم على النحو التالى:

1- دعم السلع التموينية 89 مليار جنيه بنسبة 27.2%.

2- دعم المزارعين 565 مليون جنيه بنسبة 0.2%.

3- دعم المواد البترولية 52 مليارا و963 مليون جنيه بنسبة 16%.

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4- دعم الكهرباء 4 مليارات جنيه بنسبة 1.6%.

5- دعم الأدوية وألبان الأطفال مليار و500 مليون جنيه بنسبة 0.5%.

6- دعم شركات المياه مليار جنيه بنسبة 0.3%.

جدير بالذكر، أن تقديرات "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" فى مشروع الموازنة العامة 2019/ 2020 نحو 327 مليارا و699 مليون جنيه (5.3% من الناتج المحلى الإجمالى)، وذلك مقابل 328 مليارا و291 مليون جنيه فى العام المالى السابق، بتراجع 592 مليون جنيه نسبتها 0.2%.

وتنقسم عناصر الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، إلى (الدعم السلعى، الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية، الدعم والمنح لمجالات التنمية، الدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية، اعتمادات إجمالية واحتياطات للدعم والمساعدات المختلفة>