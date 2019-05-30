شكرا لقرائتكم خبر عن احترس من السوشيال ميديا.. برلمانى يطالب بحملة إعلامية للتوعية بمخاطرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طالب النائب رياض عبد الستار، بتنظيم حملة إعلامية لتحذير المواطنين من استغلال وسائل التواصل فى العديد من الأعمال غير القانونية سواء الابتزاز، أو التسول، وجرائم القتل وغيرها من الوقائع التى تكون وسائل التواصل احد أبطالها خاصة فى الفترة الأخيرة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت استغلال وسائل التواصل بشكل صريح فى العديد من الجرائم وأصبحت أداة من أدوات الخارجين على القانون فى تنفيذ مخططاتهم ويستغلون مشاعر المصريين فى تنفيذ ما يسعون إليه من مخططات إجرامية، لافتا إلى أن واقعة التسول عبر وسائل التواصل انتشرت فى الآونة الأخيرة بشكل كبير ولابد من التصدى لهذه الظاهرة.

ولفت عبد الستار إلى ضرورة تحذير المواطنين من استغلال وسائل التواصل فى العديد من الوقائع وعدم الانسياق خلق كل ما يثار عبر الفيس بوك، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت كم كبير جدا من الشائعات وتفاعل معها البعض وفى النهاية اتضح أنها وقائع غير حقيقية وكاذبة وبعيدة عن أرض الواقع، قائلا: يجب علينا التأكد مما ننشره عبر صفحاتنا حتى لا نساهم فى زيادة الشائعات والمعلومات غير الدقيقة.

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