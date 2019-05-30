مدير “بوينغ” يعترف ولأول مرة بأخطاء مؤشر حالات الخلل في طائرات “ماكس 737”

اعترف رئيس مجلس إدارة مجموعة بوينغ الأمريكية دينيس مويلنبورغ، بوجود “أخطاء” في عمل مؤشر الإنذار الذي يفترض أن يكشف عن حالات الخلل في نظام تعزيز خصائص المناورة في طائرتها “737 ماكس” التي أدى تحطم اثنتين منها إلى مقتل 346 شخصا، بينهما مغربيات.

وأقر مويلنبورغ في مقابلة مع قناة “سي بي إس” تم بثها الأربعاء: “لم نطبق هذه الوظيفة بشكل سليم”.

وأضاف رئيس مجلس إدارة بوينغ إن “اتصالاتنا بشأن إشارة الإنذار لم تكن بالمستوى المطلوب”. وأضاف معتذرا: “فشلنا تماما هنا، كان التطبيق خطأ ولم نقم بالتشغيل بشكل سليم”.

وتعتبر هذه أول مقابلة تجريها وسيلة إعلام مع رئيس مجلس إدارة المجموعة الذي تواجه إدارته لأزمة طائرات “737 ماكس” انتقادات، منذ الحادث الذي وقع في العاشر من مارس لطائرة “737 ماكس 8” إثيوبية وأسفر عن سقوط 157 قتيلا، بحسب “فرانس برس”.

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كان هذا الحادث الثاني لطائرة من هذا النوع خلال خمسة أشهر، بعد تحطم الطائرة التابعة لشركة “لايون اير” الذي أودى بحياة 189 شخصا في 29 أكتوبر الماضي.

يذكر أن المؤشر الذي يسمى “ديساغري لايت” (ضوء عدم الموافقة) بلغة بوينغ، يعمل في حال بث معلومات خاطئة من قبل مسبار أو مسباري رصد الحوادث في نظام تعزيز خصائص المناورة.

ويقيس نظام تعزيز خصائص المناورة زاوية الهجوم ويجعل الطائرة في وضع يتيح لها الإسراع والابتعاد عن خطر صدام مميت.

وأفادت العناصر الأولى للتحقيق في حادث طائرة “لايون آير” بأن أحد هذين المسبارين كان معطلا وعلى الرغم من هذا الخلل واصل بث المعلومات إلى أجهزة الحسابات وخصوصا نظام “ام سي ايه اس”، وفي هذه الحالة كان يجب تعطيل هذا النظام، وهذا ما لم يكن يعرفه طاقم طائرة “لايون اير” التي لم تكن مزودة بنظام إنذار.