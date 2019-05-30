مدرب الوداد يكشف عن “أسلحته” لنهائي دوري الأبطال والبعثة المغربية

كشف فوزي البنزرتي، مدرب الوداد الرياضي، عن “أسلحته” لمباراة إياب نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا، والتي ستجمع ممثل الكرة الوطنية بنادي الترجي الرياضي التونسي، بطل النسخة الأخيرة للمسابقة، في ديربي مغاربي سيٌقام على أرضية الملعب الأولمبي لرادس.

البنزرتي اختبار الـ 18 لاعباً للمباراة النهائية، مستفيداً من عودة كل من محمد الناهيري الذي كان موقوفاً في مباراة الذهاب، بسبب مراكمته للإتذارات، إضافة إلى اللاعب أمين تيغزوي، الذي عانى من إصابة سابقة، فرضت عليه فترة راحة طويلة.

وعلى غرار الأدوار النهائية لمسابقة “تشامبيونز ليغ” الإفريقية، فإن البنزرتي، حرص على تواجد الثنائي الموقوف إبراهيم النقاش، عميد الوداد الرياضي، واللاعب الشاب أشرف داري، في رحلة الفريق التي انطلقت، مساء أمس الأربعاء، واستغرقت قرابة الساعتين وعشرة دقائق، وسجلت حضور وفد رسمي بحضور رئيس النادي، سعيد الناصيري، وأخر إعلامي لمواكبة النهائي القاري بين الوداد والترجي التونسي.

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في حين أن باقي الأسماء المدعوة إلى نهائي الترجي، جاءت أسمائها كالاتي:

رضى التكناوتي- بدر الدين بنعاشور- الشيخ إبراهيم كومارا – صلاح الدين السعيدي- عبد اللطيف نصير- أيوب العملود- يحي جبران- محمد الناهيري – بدر كادارين- وليد الكرتي -غابرييل أوكيشوكو- بديع أووك- أيمن الحسوني- أمين تيغزوي- زهير المترجي -ميشيل باباتوندي- إسماعيل الحداد- محمد أوناجم.

وستكون الجماهير المغربية والودادية على موعد مع النهائي القاري الأبرز بموسم 2019، غداً الجمعة، بداية من الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش، للتعرف رسمياً عن بطل إفريقيا، الذي سينتقل مباشرة لخوض كأس العالم للأندية “الموندياليتو”، والسوبر الإفريقي أمام الزمالك، المتوج قبل 5 أيام بكأس الكنفدرالية الإفريقة، على حساب نهضة بركان.