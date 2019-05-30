مكتب السلامة الصحية يُحذر من “نعناع مسموم” بسوس ومدن الشمال

كشفت مراسلات من مكتب السلامة الصحية والمنتجات الغذائية، وجهت إلى والي جهة الطنجة تطوان الحسيمة، ومراسلة أخرى وجهة إلى والي جهة سوس ماسة، عن ضبط كميات من “النعناع” يحتوي على مواد سامة، نظرًا لرشه بالمبيدات “الكميائية”.

وقالت الإدارة الجهوية لـONSSA بكل من جهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة سوس ماسة درعة، إن مهمات المراقبة في أماكن إنتاج، و كذا أماكن تسويق النعناع في أسواق الجملة،خلصت إلى احتواء هذه نبتة “النعناع” والتي تعرف اقبالا هائلا من المغاربة بغرض إعداد “الشاي” على مواد كيماوية سامة ومبيدات غير مراقبة تشكل خطراً على صحة المواطنين.

وذكرت مراسلة وجهها مكتب السلامة الصحية والمنتجات الغذائية لوالي جهة طنجة تطوان الحسيمة أنه تأكد من خلال 07 عينات من أصل 13 عينة لا تستجيب لمعايير السلامة الصحية حيث تحتوي على مبيدات غير مرخصة لزراعة “النعناع”.