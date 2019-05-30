العثور على جثة إسبانية داخل حمام شقتها في طنجة

عثر، أمس الأربعاء، في طنجة على جثة امرأة أجنبية داخل شقتها الموجودة في شارع علال بن عبد الله.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الراحلة من مدينة سرقسطة الإسبانية، تبلغ من العمر 63 سنة، وتقيم في مدينة طنجة منذ مدة، عثر عليها ميتة في حمام شقتها، ويجهل إلى حدود اللحظة سبب وفاتها، فيما رجحت المعطيات ذاتها أن تكون أصيبت بأزمة قلبية.
وفور علمها بالموضوع، انتقلت سيارة الإسعاف إلى عين المكان، وتم نقل الجثة إلى مستودع الأموات دوق دي طوفار، فيما فتحت العناصر الأمنية تحقيقا في الموضوع لمعرفة أسباب الوفاة.
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