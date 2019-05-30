رسمياً..إنتر ميلان يعلن انفصاله عن المدرب سباليتي

أعلن فريق إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الخميس، رحيل مدربه لوتشيانو سباليتي، بعد إسدال الستار رسمياً على منافسات الموسم 2019-2018.

وذكر النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على تويتر: “يؤكد إنتر ميلان أن لوتشيانو سباليتي لم يعد مدربا للفريق الأول”.

وأضاف: “نشكر سباليتي على عمله وما حققناه سويًا ونتمنى له التوفيق في مسيرته المهنية”.

وقاد سباليتي إنتر ميلان لتحقيق المركز الرابع في منافسات “الكالتشيو” هذا الموسم، ليضمن المشاركة في دوري الأبطال في الموسم الجديد.

وذكرت تقارير سابقة أن إنتر ميلان، على مقربة من التعاقد مع أنطونيو كونتي، االمدرب السابق لفريق تشيلسي الإنجليزي، ليتولى المهمة الفنية للفريق، بداية من الموسم المقبل.