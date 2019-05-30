الطلبة المهندسون يلتحقون بطلبة الطب ويعلنون مشاركتهم في المسيرة الوطنية

أعلنت التنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين انضمامها إلى طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، والمشاركة في المسيرة الوطنية المقرر تنظيمها في 30 من شهر ماي الجاري، في الرباط.

وعبرت التنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين في المغرب، عن استغرابها، مما أسمته بـ”التعاطي السلبي مع مطالب طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة”، كما عبرت عن تضامنها اللامشروط مع الطلبة الأطباء، والصيادلة.

ودعت التنسيقية ذاتها “الماسكين بزمام هذا الملف إلى تغليب لغة العقل، والحوار والاستجابة الفورية للمطالب المشروعة”.

Advertisements

أشارت التنسيقية ذاتها إلى أن هناك ” إصرار رسمي، على وضع السنة الجامعية على المحك، في ظل مقاطعة طلبة الطب للامتحانات، وتهديد الموسم الجامعي بسنة بيضاء”.

وكان طلبة الطب قد صوتوا، نهاية الأسبوع الماضي، على الاستمرار في مقاطعة الامتحانات، وتمديد الإضراب حتى تحقيق ملفهم المطلبي، بعد ثمانية أسابيع متواصلة من الإضراب.

ومن بين مطالب طلبة الطب، رفضهم اجتياز طلبة الكليات الخاصة للمباراة الداخلية وللإقامة إلى جانب طلبة الكليات العمومية لما فيه من ضرب لمبدأ تكافؤ الفرص، وإزالة الضبابية عن النظام الجديد للدراسات الطبية، وإشراك الطلبة في صياغته، خصوصا في الجزء المتعلق بالسلك الثالث، وإعادة النظر في المرسوم المنظم لعمل طلبة السنة السابعة في المستشفيات الجهوية، والمحلية المستعمل لسد الخصاص.