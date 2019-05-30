أم الفحم: إقرار خطوات احتجاجية على مخطط مصادرة دريهمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عقدت بلدية أم الفحم، الأسبوع الجاري، جلسة خاصة ناقشت قضية أراضي دريهمة، وذلك في أعقاب التوصية المقدمة للمجلس القطري للتنظيم والبناء بتوسيع مساحة الغابات المحاذية لشارع 65 على حساب الأراضي الخاصة في دريهمة.

ودعا رئيس البلدية، د. سمير صبحي، للجلسة أعضاء المجلس البلدي وأصحاب الأراضي في دريهمة واللجنة الشعبية في أم الفحم واللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي الروحة ولجنة التنظيم والبناء المحلية في وادي عارة وعدد من المحامين.

وجرى الاتفاق في نهاية الجلسة على عدد من الخطوات والإجراءات الاحتجاجية وهي: إقامة لجنة شعبية تتألف من ممثلين عن أصحاب الأراضي والبلدية ومهنيين. وفحص الموضوع والتشاور قانونيا مع مركز "عدالة" بهذا الخصوص. وتحضير مخطط بديل بمتابعة لجنة التنظيم المحلية وادي عارة. وتحديد جلسات بهذا الخصوص مع المؤسسات الرسمية من قبل مكتب رئيس البلدية.