زلزال بقوة 6.6 يضرب السلفادور والتحذير من تسونامي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وقع زلزال بقوة 6.6 درجات، اليوم الخميس، في مدينة لاليبرتاد بجمهورية السلفادور. وأطلقت سلطات بالسلفادور إنذارا بحدوث تسونامي في أعقاب الزلزال
وبحسب معهد المسح الجيولوجي الأميركي، فقد وقع الزلزال عند الساعة التاسعة والنصف صباحا، على بعد 40 كلم جنوب العاصمة سان سلفادور، وعلى عمق 65 كلم قبالة بلدة لا ليبرتاد الساحلية.
وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان، أن مركز الزلزال يبعد عن مدينة لاليبرتاد بنحو 27 كيلو مترا باتجاه الجنوب الغربي. وأضاف البيان أن عمق الزلزال يصل إلى 10 كيلو مترات تحت سطح الأرض.
ولم تكشف سلطات السلفادور عما إذا كان الزلزال قد خلف خسائر في الأرواح والممتلكات.
وفي أعقاب الزلزال تم إطلاق إنذار بحدوث تسونامي، وفق ما أعلنت وزارة البيئة في السلفادور على "تويتر"، فيما لم يطلق مركز المسح الجيولوجي الأميركي إنذارا من تسونامي.
وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان، أن مركز الزلزال يبعد عن مدينة لاليبرتاد بنحو 27 كيلو مترا باتجاه الجنوب الغربي. وأضاف البيان أن عمق الزلزال يصل إلى 10 كيلو مترات تحت سطح الأرض.
ولم تكشف سلطات السلفادور عما إذا كان الزلزال قد خلف خسائر في الأرواح والممتلكات.
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