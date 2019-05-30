المهرجان المغاربي للفيلم يكشف عن الأفلام المرشحة لجوائزه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف "المهرجان المغاربي للفيلم"، الذي يقام بمدينة وجدة في شمال شرق المغرب، أسماء الأفلام المتنافسة على جوائز دورته الثامنة التي من المقرر أن تقام شهر حزيران/ يونيو القادم، وأسماء الفنانين الذين سيتم تكرمهم.

وقد تأسس المهرجان الذي تنظمه سنويا جمعية "سيني مغرب" بالعام 2012، وتقتصر المنافسة فيه على دول شمال غرب أفريقيا (الجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا).

وأعلن المهرجان بموقعه الرسمي على الإنترنت، أن مسابقة الأفلام الطويلة ستشمل ستة أفلام، من المغرب والجزائر وتونس، أما مسابقة الأفلام القصيرة فستشمل 12 فيلما، من المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا.

وأحد أبرز الأفلام الطويلة التي ستتنافس بالمهرجان، هي الفيلم التونسي "فتوى"، الذي يتناول قضية التعصّب الديني، وسبق أن حصد العديد من الجوائز في مهرجانات عربية وأجنبية.

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة الناقد والأكاديمي الجزائري أحمد بجاوي وتضم في عضويتها المخرج والمنتج المغربي حسن بنجلون والمخرجة التونسية سلمى بكار والباحثة المغربية عائشة بلعربي والمخرج الموريتاني عبد الرحمن لاهي.

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ومن المقرر أن يرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة المخرج والسيناريست الجزائري، رشيد بن علال، وتضم في عضويتها الممثلة الجزائرية، زهرة حركات، والمخرج التونسي، أنيس الأسود.

وسوف يكرم المهرجان الذي يعقد في الفترة من 11 إلى 15 حزيران/ يونيو ستة فنانين، والذين يعتبرهم أثروا السينما بأعمالهم في مجالي التمثيل والإخراج.

والفنانون الذين سيكرمون هم الممثل المصري شريف منير، والمخرج الجزائري الفرنسي رشيد بوشارب، والممثلة التونسية فاطمة بن سعيدان، والمخرجين المغاربة كمال كمال، وسعد الشرايبي ومحمد بنقدور.

وسينظم المهرجان بجانب عروض الأفلام والندوات النقدية، ورش عمل في مجالات السيناريو والتصوير، والإخراج وإدارة الممثل، والتحليل السينمائي.