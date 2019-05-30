ستة قتلى بهجوم على الكلية العسكرية في كابول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل ستة أشخاص على الأقل وجرح ستة آخرين في هجوم استهدف "جامعة الدفاع الوطني الأفغانية" في غرب كابول، بحسب ما أعلنت الشرطة الأفغانية، اليوم الخميس.

وذكر مسؤول طلب عدم نشر اسمه أن المهاجم فجر نفسه، بعد منعه من دخول جامعة مارشال فهيم العسكرية الواقعة غربي كابول. ووقع الهجوم بينما كان طلبة يغادرون الجامعة، وهي إحدى أكاديميات التدريب العسكري الرئيسية في أفغانستان.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، الذي جاء بعد اجتماعات لممثلي حركة طالبان مع سياسيين أفغان كبار في موسكو، في إطار جهود للتوصل إلى تسوية لإنهاء الصراع الدائر منذ 18 عاما.

وقال الناطق باسم شرطة كابول، فردوس فارامورز، في بيان إن "الانفجار وقع ظهرا بالقرب من مدخل جامعة الماريشال فهيم على حافة الطريق".

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وأضاف أن الانتحاري الذي وصل ماشيا "رصده شرطي فقام بتفجير نفسه قبل أن يصل إلى هدفه". وتابع "حسب المعلومات الأولية قتل ستة أشخاص وجرح ستة آخرون".

وتقوم هذه الأكاديمية العسكرية التي تأسست في 2005 بتأهيل كبار ضباط الجيش الأفغاني. ويضم مبنى ملحق بالكلية قاعدة تخضع لإجراءات أمنية مشددة للعديد من جنود حلف شمال الأطلسي الذين يدربون الجنود الأفغان.

واستهدفت هجمات عديدة بقنابل يدوية أو مسلحون على دراجات نارية في الأسابيع الأخيرة رجال شرطة يعملون في العاصمة، بينما تجري الولايات المتحدة وطالبان منذ أسابيع محادثات سلام.