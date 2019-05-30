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قتلى وجرحى في تفجير انتحاري بالعاصمة الأفغانية

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خالد سلمان - الرياض في الخميس 30 مايو 2019 02:51 مساءً - قُتل 6 أشخاص وجُرح آخرون، اليوم الخميس، في تفجيرٍ انتحاري استهدف أكاديمية عسكرية بكابول عاصمة أفغانستان.

وذكرت الشرطة ومسؤولون أمنيون أن "انتحارياً فجَّر نفسه عند مدخل مركز تدريب عسكري في كابول، اليوم؛ وهو ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص وإصابة ستة آخرين"، حسب وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية.

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من جانبها، قالت وزارة الداخلية الأفغانية: إن جندياً كان بموقع التفجير "لاحظ وجود شخص مشبوه فاقترب منه؛ وهو ما دفع المهاجم إلى تفجير ما معه من متفجرات".

ولم تعلن أي جهةٍ مسؤوليتها عن الهجوم، الذي جاء بعد اجتماعات لممثلي حركة طالبان مع سياسيين أفغان كبار بموسكو، في إطار جهود للتوصل إلى تسوية لإنهاء الصراع الدائر منذ 18 عاماً.

 

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