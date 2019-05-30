ترامب يتبرأ من إخفاء سفينة "ماكين" في اليابان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يتم إبلاغه بأي شيء متعلق بسفينة سلاح البحرية "يو إس إس جون إس ماكين" خلال زيارته الأخيرة إلى اليابان.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جرنال" أن البيت الأبيض طلب بمناسبة زيارة ترامب إلى اليابان إبقاء سفينة أمريكية تحمل اسم السناتور الراحل جون ماكين بعيدة عن نظره.

وطلب مسؤول أمريكي في رسالة إلكترونية اطلعت عليها الصحيفة "ألا تكون السفينة يو إس إس جون ماكين ظاهرة" خلال الزيارة الرئاسية.

وكان من الصعب نقل هذه السفينة التي يجري تصليحها في قاعدة يوكوسوكا الأمريكية البحرية، حيث ألقى ترامب الثلاثاء خطابا على متن سفينة أخرى، لذلك تم، حسب الصحيفة نفسها نقلا عن مصادر قريبة، حجب اسم ماكين وأعطي بحارتها عطلة في ذلك اليوم.

من جهته، قال ناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان "لم يبلغ بأمر نقل السفينة" ولا بالأسباب التي تقف وراء هذا الطلب.

ولم يخف ترامب وماكين مشاعر الكره المتبادل بينهما.. وسخر الرئيس الأمربكي الذي أعفي من الخدمة العسكرية من وصف السناتور الجمهوري السابق في 2015 بالبطل في حرب فيتنام حيث أسر وتعرض للتعذيب.

Advertisements

وكان ماكين الذي حظي باحترام كبير في السياسة الأمريكية سحب دعمه للمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في 2016 بسبب تصريحات تنم عن تمييز بين الجنسين خلال الحملة.

وتوفي ماكين في 25 أغسطس/آب 2018 عن عمر يناهز 81 عاما بعد إصابته بسرطان في الدماغ.. وقد طلب قبل وفاته ألا يحضر الرئيس الحالي جنازته.

وهاجم ترامب مرارا الطيار الحربي السابق.. وقال في مارس/آذار: "لم أكن يوما من المعجبين بجون ماكين ولن أكون يوما كذلك".

وصرحت ميجان ماكين ابنة السناتور الراحل، الأربعاء، بأن "ترامب طفل سيشعر دائما أنه مهدد بعمق بحياة والدي الرائعة".

وأضافت: "ينتقدونني لأنني أتحدث كثيرا عن أبي، لكن بعد تسعة أشهر على وفاته، لا يتركه ترامب يرقد بسلام. لذلك من واجبي الدفاع عنه. هذا يجعل حزني لا يحتمل".

وغادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، اليابان مختتما زيارة استمرت 4 أيام التقى خلالها، كأول زعيم أجنبي، الإمبراطور الجديد ناروهيتو.

وعلى متن الطائرة إيرفورس-وان غادر ترامب وزوجته ميلانيا مطار هانيدا في طوكيو، عائدا إلى واشنطن مع توقف للتزود بالوقود في ألاسكا.