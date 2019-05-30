سجن 119 طيارًا تركيًا بدعوى الانقلاب المزعوم

أصدرت محكمة تركية، الخميس، أحكاماً بالمؤبد على 119 طياراً متهمين بالمشاركة بالمحاولة الانقلابية المزعومة صيف 2016؛ وزعمت سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان أن بعضاً منهم قاموا بقصف عدد من المقرات الأمنية ليلة 15 يوليو/تموز التي شهدت مسرحية الانقلاب.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "صباح" المقربة من النظام، فقد صدرت هذه الأحكام عن محكمة الجنايات السابعة عشرة بالعاصمة أنقرة، خلال جلسة اليوم من القضية التي يحاكم فيها 152 متهماً قامت المحكمة بمعاقبة 119 منهم بالسجن لمدد مختلفة، وتبرئة 31، وإعادة النظر في الاتهامات الموجهة لهاربين اثنين أمام دائرة اختصاص أخرى.

وليلة المحاولة الانقلابية تقول السلطات التركية إن عدداً من الطيارين قاموا بالتحليق بطائرات من طراز "إف-16" بعدد من المدن، وقصفوا المجمع الرئاسي، ومقرات هيئة الاستخبارات، والبرلمان، ورئاسة إدارة العمليات الخاصة بالعاصمة أنقرة.

وعاقبت المحكمة 56 متهماً منهم بالمؤبد المشدد، و18 بالمؤبد.

ومن بين الصادر بحقهم حكم بالمؤبد المشدد، العقيد طيار أوغور قابان، الذي تقول السلطات التركية إنه من قام بنقل رئيس الأركان آنذاك خلوصي أكار، وزير الدفاع الحالي، من قاعدة "أقينجي" الجوية (على بعد 35 كم من العاصمة) إلى مقر قصر "تشان قايا" الرئاسي بالمدينة.

وصدر بحق الطيار أوغور قابان حكماً بالسجن المشدد 29 مرة، ليصل إجمالي سنوات حبسه أكثر من 700 عام.



Advertisements





كما عاقبت المحكمة 34 متهماً بالسجن لمدد تتراوح بين 12 عاماً و6 أشهر و18 عاماً، لاتهامهم بتقديم المساعدة للمحاولة الانقلابية.

وعاقبت المحكمة ذاتها 10 آخرين بالسجن لمدد مختلفة، بتهمة انتمائهم لجماعة رجل الدين فتح الله غولن.

ويتهم أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية"، فتح الله غولن بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة.

وتعتقد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز هي انقلاب مدبر من أجل تصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني، من خلال اختلاق جريمة تحت لافتة "جريمة الانتماء إلى حركة الخدمة".

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.

ويوم 10 مارس/آذار الماضي، كشف سليمان صويلو، وزير الداخلية التركي، عن توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفاً و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة الداعية فتح الله غولن وحزب العمال الكردستاني، منذ المحاولة الانقلابية المزعومة.

وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الوزير ذاته أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفاً و239 شخصاً بينهم أكثر من 52 ألفاً فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.