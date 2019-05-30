مصر: السيسي يستعرض مكافحة الإرهاب بقمتي مكة

قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيستعرض سبل مكافحة الفكر المتطرف، والتصدي لنشر خطاب التمييز والكراهية، خلال مشاركته بقمتي مكة.

وأوضح بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة ، أن "السيسي توجه، صباح الخميس، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في كل من القمة العربية الطارئة، والقمة العادية لمنظمة التعاون الإسلامي، واللتين ستعقدان على التوالي بمكة المكرمة اليوم وغداً، ٣٠ و٣١ مايو/أيار الجاري".

وأشار إلى أن "مشاركة السيسي بالقمتين العربية والإسلامية تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع جميع الدول الأعضاء في المنظمتين بالعالمين العربي والإسلامي، والمساهمة بفعالية في جهود تعزيز آليات العمل الجماعي المشترك لصالح الشعوب العربية والإسلامية".

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وأوضح أن "الرئيس سيلقي كلمة أمام القمة العربية الطارئة تتضمن رؤية شاملة لمحاور الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة في مواجهة التحديات الراهنة، وكذلك سبل تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة في هذا الإطار".

وأضاف السفير بسام راضي أن السيسي سيستعرض في كلمته أمام القمة الإسلامية سبل بلورة موقف موحد تجاه القضايا والأحداث الجارية في العالم الإسلامي، وفى مقدمتها مكافحة الفكر المتطرف، وكذلك التصدي لنشر خطاب التمييز والكراهية ضد المسلمين.

وأشار متحدث الرئاسة إلى أن "انعقاد القمة الإسلامية يأتي بالتزامن مع احتفال منظمة التعاون الإسلامي بذكرى مرور نصف قرن على تأسيسها، والتي تمثل الصوت الجماعي للعالم الإسلامي، حيث تنعقد القمة الحالية تحت شعار (يداً بيد نحو المستقبل)".

وأوضح راضي أن "الرئيس السيسي سيعقد لقاءات ثنائية على هامش القمتين مع عدد من القادة العرب والمسلمين تتناول التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وكذا مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".