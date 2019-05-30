الان تتابع مستوطنون يهود يقتحمون حي الطيرة غرب رام الله ويؤدون طقوسًا تلمودية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365 اقتحم مستوطنون يهود، اليوم، حي الطيرة غرب رام الله وأدوا طقوسًا تلمودية. وأفادت مصادر محلية في رام الله، أن مستوطنين متطرفين قاموا بتأدية صلوات تلمودية في أرض واقعة بين حي الطيرة وقرية عين قينيا غرب رام الله، وأن مواجهات اندلعت في المكان أطلق الاحتلال خلالها قنابل الغاز والصوت اتجاه الشبان.

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