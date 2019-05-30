شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 6 في انفجار بـ«كابول» قرب مركز تدريب عسكري والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (كابول)
قالت الشرطة الأفغانية ومسؤولون أمنيون إن انتحاريا فجر نفسه عند مدخل مركز تدريب عسكري في العاصمة كابول اليوم (الخميس)، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص وإصابة ستة آخرين.
وذكر مسؤول أن المهاجم فجر نفسه بعد منعه من دخول جامعة مارشال فهيم العسكرية الواقعة غربي كابول، ووقع الهجوم بينما كان طلبة يغادرون الجامعة، وهي إحدى أكاديميات التدريب العسكري الرئيسية في أفغانستان.
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