جامعة المنصورة تقرر وقف المراقب صاحب واقعة التسبب فى تبول طالبة داخل اللجنة

لدقهلية: شريف الديب - سارة الباز

أصدرت جامعة المنصورة اليوم الخميس، بيانا حول منع طالبة بكلية الآداب من دخول الحمام أثناء الامتحان، الأمر الذي أدى إلى تبولها لا إراديا داخل لجنة الامتحان.

وجاء في نصه: (نظرا لما أثير بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى حول واقعة رفض رئيس لجنة امتحان نصوص يونانية خروج الطالبة م.ع. ف طالبة بالفرقة الثالثة قسم يونانى بكلية الآداب بجامعة المنصورة من الامتحان وتكرار طلبها دخول الحمام أثناء الامتحان لأنها تشعر بتعب شديد ورفض رئيس اللجنة خروجها مما تسبب فى تبولها لا إراديا".

أكد الدكتور أشرف عبد...