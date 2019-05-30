ماريو عون استقبل وفدا من نقابة المالكين

استقبل عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​ماريو عون​، وفد من نقابة المالكين الذي شرح لعون النتائج الايجابية لنشر مرسوم تشكيل اللجان بموجب ​قانون الايجارات​ الجديد وبخاصة بما يؤمن حماية لذوي الدخل المحدود من المستاجرين وطلب منه السعي ​لجنة الادارة والعدل​ لاصدار قانون لتحرير الايجارات غير السكنية. وابدى عون "تفهمه لمطالب ​المالكين القدامى​ وبخاصة ان القانون الجديد يؤمن تمديدا للمستاجرين يصل الى 12 سنة من تاريخ نفاذ القانون وحماية لذوي الدخل المحدود منه لان المالكين تحملوا مسؤولية تامين السكن طيلة الفترة الماضية".

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