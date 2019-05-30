أفادت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ بأنه "بناء على ادعاء سيدة من الجنسية الأجنبية ضد سائق فان بجرم ​التحرش​ وسرقة محفظتها، ونتيجة للمتابعة الحثيثة، تمكنت مفرزة ​بعبدا​ القضائية بالتنسيق مع مفرزة حلبا القضائية في وحدة ​الشرطة القضائية​ من تحديد هوية المشتبه به وتوقيفه بتاريخ 29/05/2019 في محلة القرقف في عكار، ويدعى م. ر. من مواليد عام 1995، لبناني الجنسية وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه والتحقيق جار بإشراف ​القضاء​ المختص".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: توقيف شخص سرق محفظة سيدة من الجنسية الأجنبية وحاول التحرش بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.