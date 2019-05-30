كاسترو عبدالله: لن نسمح للسماسرة بالتآمر على ربع سكان لبنان

أكد رئيس الإتحاد الوطني للنقابات ​كاسترو عبدالله​ أننا "لن نسمح للسماسرة بالتآمر على ربع سكان لبنان، فلدينا من العزم والحقوق وقوة الارادة ما يجعلنا نتابع المسيرة التي بدأها أسلافنا منذ خمسينيات القرن الماضي، ومن ثم من التسعينيات وحتى اليوم في مجال تعميم العدالة على جميع أفراد الشعب. لذا، سندافع عن حقنا في ​الحياة​ بكل الوسائل المتاحة".

وفي كلمة له خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته ​لجنة الدفاع​ عن ​حقوق المستأجرين​ دعا عبدالله الى "تنفيذ خطة للتحرك بالتظاهر والاعتصام و​قطع الطرقات​ ونصب الخيم في الساحات العامة وامام مراكز الدولة وامام بيوت المسؤولين رؤساء ووزراء ونوابا".

ولفت عبدالله الى انه "انطلاقا من المخاطر التي تتضمنها الموازنة الجديدة ومن تأثيراتها الكارثية على قطاعات واسعة من ​الشعب اللبناني​، وانطلاقا من وحدة المصالح، ندعو كل أصحاب الحقوق التي يجري التآمر عليها اليوم، في القطاعين العام والخاص وفي السلكين المدني والعسكري، إلى التضامن والاتحاد خاصة وأن بينهم الكثيرين من ​المستأجرين القدامى​".