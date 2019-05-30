لجنة الشباب والرياضة بحثت باقتراح قانون يتعلق بانشاء الاكاديمية الوطنية للرياضة بلبنان

عقدت ​لجنة الشباب والرياضة​ جلسة برئاسة النائب ​سيمون أبي رميا​ وبحثت في اقتراح قانون يتعلق بانشاء الاكاديمية الوطنية للرياضة في ​لبنان​ وتم اقرار هذا الاقتراح بعد اجراء بعض التعديلات على بعض المواد.

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