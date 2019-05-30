بو صعب التقى سفيرتي كندا وسويسرا وبحث معهما الاوضاع العامة

التقى وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​ سفيرة كندا في ​لبنان​ إيمانويل لامورو حيث جرى البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وتمَّت مناقشة سبل تطوير التعاون العسكري بين الجانبين. كما والتقى الوزير بو صعب سفيرة ​سويسرا​ في لبنان مونيكا شموتز كيركوز وتمَّ التداول في الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة.

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