المطران الحداد جال في صيدا : ذهلت حقيقة بجموع الناس في ساحاتها

قام راعي ​أبرشية صيدا ودير القمر​ للروم الكاثوليك المطران ​إيلي بشارة الحداد​، بدعوة من تجمع ​المؤسسات الاهلية​ في صيدا وجمعية التنمية للانسان و​البيئة​، بجولة تفقدية لفعاليات صيدا مدينة رمضانية. ولفت المطران حداد إلى أن "الحقيقة انا مسرور جدا بهذه الجولة واللقاء مع الناس بعفوية، هذه هي صيدا وأهلها المضيافين، الناس مرتاحة والأجواء في رمضان، وإستقبال ​عيد الفطر​ السعيد مميزة، وذهلت حقيقة بجموع الناس في ساحاتها إن كان من أبناء صيدا او الوافدين إليها من خارج صيدا".

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