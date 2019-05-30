أحمد قبلان طالب الحكومة بمعالجة ملف متطوعي الدفاع المدني

أبدى المفتي الجعفري الممتاز ​الشيخ أحمد قبلان​ تعاطفه مع متطوعي ​الدفاع المدني​ وتأييده لمطالبهم المحقة والمشروعة، وطالب ​الحكومة​ بمعالجة هذا الملف الاجتماعي والإنساني وإيجاد الحلول المنصفة والعادلة بأسرع وقت، لأنه لا يجوز أن تدفع الدولة لمن لا يعمل، وتمنع لقمة العيش عمن يعملون.

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